Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 23.02.2022 Policjant z Komisariatu Policji w Rydułtowach w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. Wczoraj w Rydułtowach 46-letni mężczyzna prowadził pojazd, mając blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Na stacji paliw przy ulicy Raciborskiej jego dalszą jazdę uniemożliwił policjant. Jak się okazało, mężczyźnie za to samo zachowanie zatrzymano prawo jazdy w 2021 roku.

Wczoraj (22.02.2022) po godzinie 23:00 będący po służbie policjant zauważył mężczyznę, którego zachowanie świadczyło, że może być pod wpływem alkoholu. Gdy 46-latek wsiadł do samochodu i usiłował wyjechać ze stacji paliw, policjant zatrzymał go i uniemożliwił dalszą jazdę. Przybyli na miejsce kontrolerzy ruchu drogowego przebadali mężczyznę alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, który wskazał prawie 3 promile. W trakcie wykonywanych czynności z mężczyzną okazało się, że nie posiada również uprawnień do kierowania pojazdami. Prawo jazdy zostało mu zatrzymane w listopadzie ubiegłego roku również za kierowanie pod wpływem alkoholu.

Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem, gdzie za ten czyn grozi mu do 2 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)