Niebezpieczne wyprzedzanie w kamerze radiowozu podlaskiej grupy Speed

Policjanci z podlaskiej grupy Speed ponownie zatrzymali do kontroli piratów drogowych na krajowej ósemce. Do niebezpiecznych manewrów na drodze doszło w rejonie Szaciłówki. Kierowcy audi i land rovera zostali ukarani mandatami w wysokości 1000 złotych. Policjanci przypominają, że droga między Białymstokiem a Augustowem należy do najbardziej niebezpiecznych tras w regionie.