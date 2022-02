Stworzyli zagrożenie dla pieszych. Słupscy policjanci publikują nagrania z nieprawidłowymi zachowaniami kierowców w rejonie przejść dla pieszych. Data publikacji 23.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od 1 czerwca 2021 roku zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Zmiany w przepisach teoretycznie są bardzo proste i mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w rejonach pasów. W rzeczywistości funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku podczas pełnienia codziennej służby stale podejmują interwencje wobec kierowców i pieszych, którzy lekceważą obowiązujące przepisy.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych jest ważnym aspektem podczas pełnienia codziennej służby przez słupskich funkcjonariuszy. Przez dwa pierwsze miesiące 2022 roku policjanci ruchu drogowego interweniowali wobec 51 pieszych, którzy złamali przepisy drogowe, a najczęściej popełnianymi wykroczeniami były: przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, a także korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię. W styczniu i lutym br. na terenie Słupska i powiatu słupskiego doszło do 11 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, z czego w dwóch przypadkach z winy pieszych, a w 9 z winy kierujących. Należy pamiętać, że określone w przepisach pierwszeństwo pieszych powinno iść w parze z zasadą ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego. Wejście wprost pod jadący pojazd, nawet z posiadanym pierwszeństwem, może skończyć się dla pieszego tragicznie.

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący pojazdem jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, który znajduje się na przejściu lub podczas wchodzenia na nie. Zmiany w przepisach teoretycznie są bardzo proste i mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w rejonach pasów. W rzeczywistości funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku podczas pełnienia codziennej służby stale podejmują interwencje wobec osób, które lekceważą obowiązujące przepisy. Tylko w styczniu i lutym tego roku słupska drogówka interweniowała ponad 1000 razy wobec osób, które popełniły wykroczenia drogowe w rejonie przejść dla pieszych. 940 kierujących mocniej nacisnęła na pedał gazu w rejonie przejścia dla pieszych, a ponad 60 kierowców popełniło inne wykroczenia zagrażające pieszym np. omijanie przed przejściem dla pieszych pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się przed pasami, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie innego pojazdu na przejściu dla pieszych, lub bezpośrednio przed nim, a także nieustąpienie pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejścia lub już się na nich znajdującym. Za te wykroczenia funkcjonariusze nakładali wysokie mandaty, a w wielu przypadkach zatrzymywali prawa jazdy i kierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Przypominamy, że 1 stycznia 2022 roku zmianie uległy wysokości nakładanych przez policjantów mandatów. Cały taryfikator dostępny jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Policjanci zapowiadają dalszą aktywność na drodze i apelują o rozsądek.