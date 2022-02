214 km/h po krajowej „siódemce” Data publikacji 24.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego skarżyskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej 46-letniego kierowcę prowadzącego kię. Mężczyzna pędził trasą S-7 z prędkością 214 km/h! Pirat nie przyjął mandatu w kwocie 2500 złotych i wkrótce jego zachowanie na drodze oceni sąd.

W poniedziałek po godzinie 19 mundurowi ze skarżyskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Kia. Siedzący za kierownicą 46-latek z Libiąża przekroczył dozwoloną prędkość o blisko 100 km/h. Mknął krajową „siódemką” 214 km/h. Zgodnie z taryfikatorem policjanci nałożyli na pirata mandat w wysokości 2500 złotych. Ten jednak mandatu nie przyjął i niebawem stanie przed sądem. Tam zapadnie decyzja co do winy i kary dla sprawcy wykroczenia.

*Materiał wideo przedstawia opisaną sytuację.

(KWP w Kielcach / kp)