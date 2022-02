Głuszycki policjant pierwszy na mecie zimowej edycji maratonu górskiego „Sudecka Żyleta” Data publikacji 24.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Głuszycki policjant asp. szt. Radosław Dobosz w 2019 roku uplasował się w pierwszej dwudziestce, rok później w pierwszej dziesiątce, by w tym roku w końcu znaleźć się na samym szczycie X Maratonu Pieszego „Sudecka Żyleta”. Na starcie zimowej edycji stanęło ponad 600 uczestników, którzy mieli maksymalnie 18 godzin na przejście po górzystym terenie 55 km.

55-kilometrowa trasa miała blisko 3 tysiące metrów przewyższeń. I tym razem uczestników na części trasy czekała zimowa aura. Na wielu odcinkach zalegał gęsty śnieg. Było również dużo błota. Zawodnicy wystartowali 19 lutego o godz 8:00 z Głuszycy i mieli do pokonania pętle przez Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie i Góry Suche.

Chociaż podczas imprezy nie jest prowadzona oficjalna klasyfikacja, to miło nam poinformować, że na finiszu pierwszy uczestnik zameldował się już po 9 godzinach i 19 minutach i był to właśnie głuszycki policjant - asp. szt. Radosław Dobosz. Certyfikat wzięcia udziału w imprezie uzyskało łącznie 604 osób, a do mety dotarło 447 startujących. Nie każdy był w stanie znieść trudy wymagającej trasy.

Dla funkcjonariusza z Komisariatu Policji w Głuszycy asp. szt. Radosław Dobosz góry to po prostu pasja. W grudniu 2020 roku policjant ten został uhonorowany państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana osobie tylko raz w życiu.

Asp. szt. Radosław Dobosz dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia oddał już łącznie ponad 30 litrów krwi. Sam od wielu lat twierdzi, że krew to najcenniejszy dar życia. Chociaż wie, że większego odznaczenia dostać już nie można, to jeśli tylko zdrowie pozwoli to dalej będzie kierował się słowami "Oddaj Krew - Uratuj Życie”.

Naszemu koledze serdecznie gratulujemy sukcesów sportowych oraz wzorowej obywatelskiej postawy.

(KWP we Wrocławiu / sc)