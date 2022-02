Białogardzcy policjanci uratowali trzy osoby z płonącego domu

We wtorek po godzinie 22 doszło do pożaru domu wielorodzinnego w miejscowości Białogórzynko. Policjanci Wydziału Kryminalnego białogardzkiej jednostki jako pierwsi pojawili się na miejscu pożaru. Stróże prawa nie wahali się ani chwili i natychmiast przystąpili do działania, które skutkowało uratowaniem trzech osób.