Policjant po służbie zatrzymał napastnika

Policjant ze śródmiejskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego wracając do domu zatrzymał mężczyznę podejrzanego o rozbój i jego dwa usiłowania. 28-latek kilka dni temu napadł na dwie osoby, próbując zabrać im kurtkę i zegarek. Wiadomo już, że mężczyzna ma także na swoim koncie rozbój, do którego doszło w zeszłym roku. Używając przemocy, zerwał wtedy pokrzywdzonej z szyi złoty łańcuszek. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje do 12 lat pozbawienia wolności.