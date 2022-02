Podawali się za policjantów kryminalnych Data publikacji 24.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni bardzo szybko ustalili, a potem kolejno dzień po dniu zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podawali się za funkcjonariuszy Policji. 40-latek i 26-latek w ten sposób najpierw skontrolowali samochód pokrzywdzonego, skąd zabrali pieniądze, następnie podczas przeszukania mieszkania dopuścili się rozboju na mężczyźnie. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Do komendy wpłynęło zawiadomienie dotyczące kilku przestępstw, których miało dopuścić się trzech sprawców.

Cała trójka, podając się za policjantów kryminalnych, zaczepiła mężczyznę wysiadającego z samochodu. Sprawcy przeszukali najpierw auto, stamtąd zabrali pieniądze. W dalszej kolejności wraz z pokrzywdzonym skierowali się do jego mieszkania, tam również dokonywali tzw. „przeszukania”. W pewnym momencie zaczęli już stosować przemoc wobec mężczyzny i doszło do rozboju. Jego partnerce uniemożliwili skorzystanie z telefonu, kiedy ta chciała wezwać na pomoc prawdziwych policjantów. Sprawcy wynieśli pieniądze, biżuterię, klucze do samochodu, mieszkania i piwnicy. Dodatkowo ukryli prawo jazdy mężczyzny.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni, podjęli operacyjne sprawdzenia, pozyskali niezbędne informacje i bardzo szybko wytypowali mężczyzn, którzy mieli dopuścić się tych przestępstw. Niedługo później, dzień po dniu, zatrzymali dwóch z nich, 40-latka i 26-latka. Młodszy z mężczyzn posiadał narkotyki, policjanci znaleźli ponad 270 gramów kokainy, amfetaminę, ponad 8 gramów marihuany i morfinę. Zabezpieczyli też wagi elektroniczne, gotówkę, telefony oraz broń gazową, która zostanie poddana analizie przez biegłego.

Zgromadzone materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, gdzie sformułowano i przedstawiono zatrzymanym zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu między innymi: kradzieży, rozboju, zmuszania do określonego zachowania, ukrycia dokumentu, a 26-latkowi również posiadania znacznej ilości narkotyków.

Na podstawie skierowanego przez prokuraturę wniosku, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu wobec obu podejrzanych.

Zatrzymanie trzeciego z mężczyzn jest kwestią czasu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

(KSP / mw)