Kolejny kurier zatrzymany na punkcie kontrolnym Data publikacji 24.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 8 lat więzienia grozi 30-letniemu obywatelowi Białorusi, który pomagał obywatelom Syrii w nielegalnym przekroczeniu granicy. Został zatrzymany przez policjantów wrocławskiego oddziału prewencji na punkcie kontrolny w Ploskach. Swoim minivanem przewoził 5 mężczyzn i kobietę. Jeden z pasażerów potrzebował pomocy medycznej. Kurier został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a pozostali obywatele Syrii zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

We wtorek (22.02.2022) przed północą, policjanci z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, na posterunku kontrolnym w Ploskach w gminie Bielsk Podlaski, zatrzymali do kontroli minivana na hajnowskich tablicach rejestracyjnych. Za kierownicą fiata siedział 30-letni obywatel Białorusi, a jego pasażerami było 6 obywateli Syrii. Okazało się, że 5 mężczyzn i kobieta nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Jeden z mężczyzn źle poczuł się, dlatego funkcjonariusze wezwali medyków. Pozostali obywatele Syrii zostali przewiezieni do bielskiej komendy, gdzie otrzymali posiłek i napoje. 30-letni kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a jego auto na strzeżony parking. Natomiast obywatele Syrii zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Wczoraj obywatel Białorusi usłyszał zarzut pomocy imigrantom w nielegalnym przekroczeniu granicy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)

