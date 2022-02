Policjant po służbie zatrzymał podejrzaną o kradzież Data publikacji 24.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Będący po służbie policjant z wydziału do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą szczecineckiej komendy zatrzymał kobietę, która ukradła motorower. Dzięki dociekliwości i policyjnej intuicji skuter wart 3600 zł wrócił do właściciela. Kobiecie za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Służba w Policji jest szczególna, bo policjantem jest się 24 godziny na dobę. Praca nie kończy się w momencie rozliczenia służby, czy zdjęcia munduru. Nie ma znaczenia, w którym wydziale, czy jednostce pełni się służbę. Po raz kolejny policjanci ze szczecineckiej jednostki udowodnili jak bardzo zaangażowani są w codzienną służbę i jak wielką wolę pomagania innym deklarują swoim zachowaniem. Tym razem policjant z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku nie zważając na to, że jest po służbie, podjął interwencję i zatrzymał podejrzaną o kradzież.

63-letnia mieszkanka Szczecinka swoim nerwowym zachowaniem i ciągłym rozglądaniem się wzbudziła podejrzenia funkcjonariusza. Policjant postanowił zainterweniować. Zaskoczona pojawieniem się policjanta kobieta zapytana nie potrafiła wyjaśnić skąd ma skuter, ani w żaden sposób udokumentować, że jest jej własnością. Jak się okazało, pojazd został skradziony. Poinformowany o zdarzeniu właściciel złożył zawiadomienie w tej sprawie. Warty 3600 zł motorower został zwrócony właścicielowi.

To kolejny przykład, gdzie czujność i godna naśladowania postawa funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku przyczyniła się do zatrzymania sprawcy przestępstwa. Kobieta za swoje czyny odpowie przed sądem grozi jej nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szzecinie / mw)