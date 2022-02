Policyjny dron monitorował zachowania kierowców na jednym z wrocławskich przejazdów kolejowych

W sytuacji, gdy dochodzi do zdarzenia drogowego na przejeździe kolejowym, jego skutki są najczęściej tragiczne. Niestety do tego typu wypadków wciąż dochodzi, pomimo licznych akcji i kampanii społecznych apelujących o zachowanie szczególnej ostrożności w tych niezwykle niebezpiecznych miejscach. Mając to na uwadze, policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej pojawili się dzisiaj w okolicach przejazdu kolejowego na terenie wrocławskiej Leśnicy, aby sprawdzić, jak kierowcy stosują się do obowiązujących przepisów i znajdujących się tam znaków oraz sygnałów drogowych. W działaniach funkcjonariuszy wspierał policyjny dron, którego czujne oko kamery rejestrowało zachowania uczestników ruchu drogowego.