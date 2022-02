17-latek zagroził taksówkarzowi nożem Data publikacji 24.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci od razu po zdarzeniu zatrzymali 17-latka, który zaatakował taksówkarza nożem. Młody mężczyzna po zakończeniu kursu przyłożył kierowcy ostrze do szyi, po czym wysiadł nie płacąc za przejazd. W trakcie zatrzymania był agresywny. Atakował i znieważał policjantów. Dziś jest doprowadzany do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 23.02.2022 r., rano, na terenie gminy Jastków. Jak wynika z ustaleń policjantów, 17-latek zamówił kurs taksówką do swojego znajomego. W trakcie jazdy przesiadł się na fotel bezpośrednio za kierowcą. Gdy dojechali na miejsce wyciągnął nóż i przyłożył go do szyi pokrzywdzonego. Po tym nie płacąc za przejazd wysiadł z samochodu.

Interweniujący na miejscu policjanci z 2. komisariatu od razu zatrzymali 17-latka. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy. W organizmie miał ponad 1 promil alkoholu. W trakcie zatrzymania był nietrzeźwy. Atakował i znieważał funkcjonariuszy. Trafił do policyjnej celi.

Dzisiaj zostanie doprowadzony przez kryminalnych z komisariatu w Niemcach do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Tam też zapadnie decyzja odnośnie wniosku o tymczasowe aresztowanie 17-latka.

(KWP w Lublinie / mw)