Oszustwo "na amerykańską żołnierkę" Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 63 tys. zł stracił mieszkaniec Krasnegostawu, który uwierzył kobiecie poznanej za pośrednictwem portalu społecznościowego. Kobieta podająca się za żołnierza armii USA miała wysłać mu w paczce 2,5 mln dolarów. Pieniądze nigdy nie dotarły, a kontakt z kobietą się urwał.

W środę (23.02.2022) krasnostawskiej komendy zgłosił się 47-letni mieszkaniec Krasnegostawu, oszukany przez kobietę, którą poznał za pośrednictwem portalu społecznościowego. Podawała się amerykańskiego żołnierza, obecnie przebywającego na misji w Jemenie.

W trakcie korespondencyjnej znajomości mężczyzna zaprosił jej do Polski, na co chętnie przystała. Poprosiła, również o wyświadczenie przysługi… Chodziło o odbiór przesyłki, w której miało być 2,5 mln dolarów amerykańskich. Zdaniem kobiety pieniądze wysłane zostały celowo pocztą, a nie przelewem, aby uniknąć podatku. Za pomoc zaproponowała nawet pieniądze, ale mężczyźnie zależało na spotkaniu z kobietą. Amerykanka miała przyjechać do Polski i odebrać pieniądze, za które planowała otworzyć biznes. Niestety przesyłka „utknęła” w Urzędzie Celnym w Berlinie i należało opłacić ubezpieczenie jej podróży po Polsce.

Mężczyzna przelał na wskazane konto 900 euro, po czym potrzebne były kolejne wpłaty… Tym sposobem 47-latek dokonał dalszych opłat w kwocie przekraczającej 63 tys. zł, zaciągając na ten cel pożyczki w banku. Gdy skończyły się pieniądze, kontakt z amerykanką się urwał. Po świetnie zapowiadającej się znajomości mężczyźnie zostały kredyty do spłacenia.

(KWP w Lublinie / kp)