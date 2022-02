Dzięki pomocy policjantów, noworodek szybko trafił do szpitala Data publikacji 25.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego eskortowali audi, którym przewożony był noworodek. Chłopczyk wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Dzięki interwencji funkcjonariuszy, dziecko szybko zostało przekazane załodze karetki pogotowia i trafiło do szpitala.

We wtorek, 22.02.2022 r., po godz.18.00, do dyżurnego strzyżowskiej komendy zadzwonił mężczyzna prosząc o pilotaż do szpitala, w związku z sytuacją zagrażającą życiu i zdrowiu jego maleńkiego synka. Z jego relacji wynikało, że chłopczyk ma postępujące sinienie skóry i traci przytomność.

Mundurowi zostali skierowani do miejscowości Kalembiny, skąd mieli pilotować mężczyznę w kierunku Rzeszowa. W trakcie, gdy rozpoczęli eskortę, dyżurny zawiadomił o całej sytuacji pogotowie ratunkowe. Karetka przyjechała na parkingu strzyżowskiej komendy i oczekiwała na przyjazd mężczyzny z dzieckiem i policjantów. Dzięki skoordynowanym, sprawnym działaniom, załoga karetki przejęła noworodka i podjęła czynności ratownicze. Chłopczyk został przewieziony do szpitala.

(KWP w Rzeszowie / mw)