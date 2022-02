Policjanci zabezpieczyli ponad 5 kg marihuany Data publikacji 25.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bielańskiego Wydziału Kryminalnego wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do walki z Przestępczością Pseudokibiców KSP zatrzymali mężczyznę, który odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. 36-latek w łóżku schował ponad 5 kilogramów suszu roślinnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wspólna praca operacyjna policjantów z bielańskiego Wydziału Kryminalnego i funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Pseudokibiców KSP doprowadziła do jednego z mieszkań na warszawskich Bielanach. Policjanci ustalili, że zamieszkujący tam mężczyzna może mieć w domu środki odurzające. Tuż przed 10.00 funkcjonariusze weszli do lokalu, gdzie zgodnie z ich wiedzą znajdowały się znaczne ilości narkotyków.

Podczas przeszukania lokalu, w salonie, w łóżku znajdowała się duża torba materiałowa, a w niej pięć pakietów z suszem roślinnym. Narkotyki zostały zabezpieczone, a 36-latek osadzony w policyjnym areszcie. Badanie potwierdziło, że w zabezpieczonych pakietach znajduje się marihuana o wadze ponad 5 kilogramów.

Poza środkami odurzającymi policjanci znaleźli gotówkę w kwocie 2450 złotych oraz 100 euro mogącą pochodzić z przestępstwa.

36-latek już usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czynności w powyższej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

(KSP / kp)