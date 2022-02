17. raz jechał na zakazie, tym razem przywłaszczonym samochodem Data publikacji 25.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ręce grodziskich policjantów wpadł 27-latek podejrzany o przywłaszczenie auta z wypożyczalni. Mężczyzna jest dobrze znany grodziskim funkcjonariuszom. W ciągu ostatniego roku ten sam kierowca już 17 razy nie stosował się do zakazów prowadzenia pojazdów i decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania. Mężczyzna po raz kolejny odpowie przed sądem za popełnione przestępstwa.

Gdy tylko do grodziskiej komendy wpłynęło zawiadomienie o przywłaszczeniu samochodu przez mieszkańca powiatu, policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania auta i jego kierowcy. Szybko okazało się, że podejrzanym, który nie oddał fiata do wypożyczalni, jest dobrze znany grodziskim funkcjonariuszom 27-latek. Mężczyzna w ubiegłym roku był wielokrotnie zatrzymywany, gdy kierował samochodami bez uprawnień i mimo orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów.

Jeszcze tego samego dnia, podczas popołudniowej służby policjanci patrolujący rejon grodziskiej gminy zauważyli na drodze poszukiwane auto. Natychmiast zatrzymali pojazd i jego kierowcę do kontroli. Sprawdzenia w policyjnych bazach danych potwierdziły, że siedzący za kierownicą mężczyzna ma kilka aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów i cofnięte uprawnienia do kierowania, a samochód figuruje jako przywłaszczony. Pojazd został zabezpieczony, a jego kierowca trafił do celi grodziskiej komendy.

Po wykonaniu w sprawie czynności dochodzeniowo-śledczych samochód wrócił do wypożyczalni, a zatrzymany kierowca usłyszał zarzuty karne. Mężczyzna odpowie za przywłaszczenie auta wypożyczonego mu na 5 miesięcy na podstawie umowy oraz niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów i wydanych przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Z ustaleń policjantów wynika, że 27-latek w ciągu ostatniego roku już 17 razy złamał prawo dotyczące kierowania samochodami. Zgodnie z kodeksem karnym za te przestępstwa grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Grodzisku Mazowieckim.

(KSP / kp)