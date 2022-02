"Policjanci w służbie historii" – VI edycja konkursu Data publikacji 25.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpoczęła się VI. edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”, która adresowana jest do uczniów szkół średnich, w których prowadzone są klasy mundurowe o profilu policyjnym. Patronat honorowy nad konkursem objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Edukacji i Nauki.

Kolejna edycja konkursu organizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Komendą Główną Policji. Jednym z głównych celów całego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego, a także zwrócenie uwagi na etos policyjnej służby.

Uczestnicy konkursu tworzą 2-3 osobowe zespoły pracujące pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna. Ich zadaniem będzie odnalezienie postaci policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz może stanowić przykład etosu służby policjanta. W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje wykonują 3 zadania: prezentacja bohatera, opis miejsca oraz żywą lekcję historii.

Zespoły, które na platformie Instytutu Pamięci Narodowej dokonają zgłoszenia zespołu do 25 marca 2022 roku , będą mieli możliwość udziału w warsztatach historycznych, które zostaną zorganizowane przez Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej. Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczona. Zgłoszenia do konkursu można dokonywać również w terminie późniejszym, jednak w takim przypadku nie będzie możliwości skorzystania z udziału w warsztatach. Organizacja i formuła warsztatów na bieżąco dostosowywana będzie do sytuacji epidemicznej w kraju.

Koordynatorzy konkursu z ramienia:

IPN – Pani Maryla Czupryńska-Szczupak, e-mail. maryla.szczupak@ipn.gov.pl, tel. (22) 581 85 65,

KGP – podkom. Aleksander Pradun, e-mail: aleksander.pradun@policja.gov.pl, tel. (22) 601 37 59

Zgłoszenie do konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie: www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl

(Gabinet KGP)