Szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka Data publikacji 25.02.2022 Ponad 100 osób poszukiwało zaginionego 12-latka z Namysłowa. Policjanci, strażacy i ratownicy sprawdzali miejsca, gdzie był ostatnio widziany chłopiec. Do poszukiwań wykorzystano psy tropiące, kłady i noktowizory. Przed 2.00 w nocy chłopca odnaleźli opolscy policjanci. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i ratowników, jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W czwartek, 24 lutego br., w godzinach popołudniowych, dyżurny namysłowskiej Policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 12-latka. Chłopiec rano wyszedł do szkoły i nie powrócił już do miejsca zamieszkania. Na ogłoszony alarm do poszukiwań natychmiast zgłosiło się ponad 50 namysłowskich policjantów.

Do działań poszukiwawczych dołączyli również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Namysłowa i druhowie z OSP. Na miejsce poszukiwań przybyły dwie grupy poszukiwawczo-ratownicze ze Skarbimierza i z Fundacji EMS PL z Opola. Podczas działań zostały wykorzystane psy tropiące, kłady i noktowizory. Do działań skierowano również patrole policjantów z kilku miast województwa opolskiego.

Funkcjonariusze podzieleni na kilku osobowe zespoły z odbiornikami gps i systemami łączności, sprawdzali tereny leśne oraz miejsca możliwego przebywania nieletniego. Ponieważ poszukiwania dotyczyły dziecka, mimo późnej pory nocnej nie przerwano działań.

Przed godziną drugą w nocy, patrol opolskich policjantów odnalazł chłopca w Opolu. Był zmęczony, ale cały i zdrowy. Został oddany pod opiekę opiekunów, jego życiu i zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Pamiętajmy, aby nigdy nie wahać się ze zgłoszeniem zaginięcia osoby na Policji. W takich sytuacjach liczy się każda minuta!

(KWP w Opolu / sc)