Strzelali do okien dla zabawy - zatrzymali ich wrocławscy policjanci

Data publikacji 25.02.2022

Policjanci z komisariatu na wrocławskim Ołbinie namierzyli i zatrzymali dwóch nieletnich podejrzewanych o uszkodzenie samochodu, okien w budynkach oraz reflektorów i kamery monitoringu jednej ze szkół. Sprawcy posługiwali się wiatrówką gazową. Funkcjonariusze zabezpieczyli broń na naboje CO2. Teraz o dalszym losie nastolatków zdecyduje sąd rodzinny.

Ponad 46 tysięcy złotych - to wartość strat jakie powstały w wyniku uszkodzenia szyb w oknach kilku budynków, szyb samochodowych w jednym z zaparkowanych pojazdów, a także kamer monitoringu i reflektorów oświetlających boisko szkolne. Do zdarzeń doszło w styczniu oraz na początku lutego bieżącego roku na terenie Ołbina. Jak ustalili policjanci, sprawcy posługiwali się bronią na sprężone powietrze i nie licząc się z potencjalnym zagrożeniem dla innych osób, dla zabawy ostrzeliwali kolejne obiekty.

Największe straty, bo sięgające rzędu 39 tysięcy złotych spowodowali w jednym z obiektów szkolnych, uszkadzając osiem szyb zespolonych, reflektory boiskowe i kamery monitoringu. Dużego pecha miał też właściciel samochodu osobowego zaparkowanego przy jednej z ulic na terenie Ołbina. Sprawcy nie oszczędzili karoserii pojazdu i dwóch bocznych szyb auta, powodując straty w wysokości ponad 4,5 tysiąca złotych. Mierzyli też w okna mieszkań w dwóch kamienicach, strzelając i uszkadzając w nich szyby. W tym przypadku właściciele lokali mieszkalnych ponieśli koszty w wysokości blisko 2,5 tysiąca złotych.

Od samego początku w tej sprawie funkcjonariusze drobiazgowo weryfikowali każdą informację, która mogła prowadzić do namierzenia sprawców odpowiedzialnych za te chuligańskie, stwarzające również zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, zachowania. Intensywne działania policjantów z ogniwa do spraw nieletnich komisariatu na wrocławskim Ołbinie doprowadziły do ustalenia i zatrzymania dwóch nastolatków. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje jednoznacznie na udział 15 i 16-latka we wszystkich wymienionych zdarzeniach.

Nastolatkowie za swoje zachowanie będą teraz odpowiadać jako osoby nieletnie i o ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Nie zmienia to faktu, że za ich czyny finansowo odpowiedzą opiekunowie prawni, odpowiedzialni materialnie za skutki bezprawnych działań swoich podopiecznych. W związku z tym konieczność wyłożenia kwoty niezbędnej dla pokrycia kosztów związanych z naprawieniem wyrządzonych szkód, może nie ustępować swoją dotkliwością środkom zastosowanym przez sąd rodzinny.

(KWP we Wrocławiu / mw)