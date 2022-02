Dzielnicowy po służbie pomógł w zatrzymaniu sprawców rozboju Data publikacji 25.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu mundurowi z oławskiej jednostki zatrzymali sprawców rozboju na 72-letnim pracowniku ochrony. O zdarzeniu poinformował ich policjant, który w czasie wolnym od służby, po udzieleniu pomocy zaatakowanemu mężczyźnie, udał się w pościg za sprawcami.

Kilka dni temu tuż po godzinie 19.00, na terenie jednego ze sklepów ogólnospożywczych w Oławie doszło do rozboju na pracowniku ochrony. Policjant w dniu wolnym od służby, podczas robienia zakupów, wchodząc do sklepu zauważył jak mężczyzna, którego próbował ująć na kradzieży pracownik ochrony, w celu utrzymania się przy skradzionym towarze zaczął go bić i kopać. Do nagannego zachowania dołączyli się dwaj koledzy będący z mężczyzną, którzy również zaczęli bić leżącego pracownika.

Znajdujący się na zakupach z rodziną policjant z rewiru dzielnicowych oławskiej jednostki zareagował od razu i podjął czynności zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi sklepu. Mężczyźni widząc stanowczą reakcję policjanta, zaczęli uciekać. Dzielnicowy po upewnieniu się, że 72-letni poszkodowany nie wymaga pomocy medycznej, udał się w pościg za sprawcami.

Podczas pościgu policjant nawiązał kontakt z dyżurnym oławskiej jednostki, który na miejsce wysłał patrol umundurowanych policjantów. Na jednej z ulic miasta funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn rysopisami odpowiadających sprawcom rozboju.

Okazało się, że zatrzymani to mieszkańcy Oławy w wieku 17 i 18 lat. Dodatkowo podczas zatrzymania 17-latek posiadał przy sobie środki odurzające w postaci amfetaminy. Trzeci ze sprawców, 21- letni mieszkaniec miasta, został zatrzymany przez kryminalnych po kilku dniach ukrywania się przed policją.

Łupem zatrzymanych padły kapsułki oraz proszki do prania o wartości ponad 200 zł, które zostały odzyskane. Teraz o dalszym losie zatrzymanych za rozbój mężczyzn zdecyduje sąd, a grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjantem jest się cały czas, a nie tylko podczas pełnionej służby. Najlepszym tego przykładem jest oławski dzielnicowy. Jego czujność, a także podjęte działania, zapewniły bezpieczeństwo pracownikowi oraz innym osobom przebywającym w sklepie.

(KWP we Wrocławiu / sc)