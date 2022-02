Policjanci udaremnili przemyt narkotyków – areszty dla dwóch zatrzymanych mężczyzn

Bolesławieccy funkcjonariusze zapobiegli przekazaniu paczki z narkotykami przywiezionej za granicy. Operacyjni zabezpieczyli 166 tabletek Ecstasy i 6400 porcji marihuany oraz zatrzymali dwóch mężczyzn. Decyzją sądu podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Za przemyt znacznej ilości narkotyków grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Jeden z mężczyzn to recydywista, więc musi liczyć się z większa karą.