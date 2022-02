Potrąciła 6-latka i uciekła z miejsca wypadku Data publikacji 25.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z rybnickiej komendy wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na ulicy Rejewskiego w Rybniku. Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że 59-latka potrąciła na oznakowanym przejściu dla pieszych 6-latka i uciekła z miejsca wypadku. Dzięki szybkim działaniom mundurowych kobieta szybko została zatrzymana. Okazało się, że rybniczanka nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem i jest pod wpływem alkoholu, dlatego pobrano jej krew do badań.

Do wypadku doszło wczoraj, około godziny 15.40, na ulicy Rejewskiego w Rybniku. Jak wstępnie ustalili policjanci z ruchu drogowego rybnickiej komendy, kierująca hyundaiem, jadąc w kierunku Małachowskiego, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrąciła dziecko, które wybiegło na jezdnię z prawej strony. Następnie kierująca uciekła z miejsca zdarzenia. Pierwszej pomocy chłopcu udzielili świadkowie oraz mundurowi z Komisariatu Policji w Boguszowicach. Stróże prawa szybko ustalili i zatrzymali kierującą osobówką. Okazało się, że 59-latka nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi i jest pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miała ona ponad promil alkoholu w organizmie. Rybniczance pobrano krew do badań. Na szczęście życiu i zdrowiu 6-latka nie zagraża niebezpieczeństwo. Dokładne okoliczności wypadku zostaną wyjaśnione w prowadzonym przez rybnickich mundurowych postępowaniu przygotowawczym.

Przestrzegamy kierowców przed nierozwagą i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa na drodze. Nietrzeźwość, brawura, nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz brak zapiętych pasów bezpieczeństwa czy korzystanie z telefonów komórkowych w czasie jazdy, to główne przyczyny wypadków drogowych. Apelujemy o ostrożność!

(KWP w Katowicach / kp)