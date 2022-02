Areszt dla pijanego kierowcy, na dożywotnim zakazie, sprawcy wypadku drogowego Data publikacji 25.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 32-letniemu kierowcy forda, który spowodował wypadek drogowy. Mężczyzna swoją podróż zakończył, uderzając w drzewo, po czym porzucił auto, pozostawiając w nim zakleszczoną pasażerkę. Bełchatowscy policjanci szybko namierzyli i zatrzymali uciekiniera. Był pijany, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie oraz dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

Do zdarzenia doszło 22 lutego 2022 roku, o godzinie 22:55 w miejscowości Zagadki, w gminie Szczerców. Dyżurny bełchatowskiej policji na miejsce natychmiast wysłał patrol ruchu drogowego oraz grupę wypadkową z technikiem kryminalistyki. Mundurowi zastali tam funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy wydobywali z auta zakleszczoną pasażerkę. Na miejscu obecny był również przypadkowy świadek, który widząc wbite w drzewo auto i zakleszczoną w nim kobietę natychmiast zareagował i powiadomił służby ratunkowe.

Z policyjnych ustaleń wynika, że 32-latek kierujący fordem fiestą nie dostosował prędkości do warunków drogowych, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i na łuku drogi wjechał w znak drogowy, ogrodzenie posesji, a swoją podróż zakończył, uderzając w drzewo. Po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając w pojeździe zakleszczoną pasażerkę. Ostatecznie 45-latka z obrażeniami została przewieziona do bełchatowskiego szpitala. Mundurowi po penetracji terenu odnaleźli uciekiniera, który ukrywał się w krzakach. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że podejrzewany ma dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Sprawca wypadku trafił do policyjnego aresztu. Notowany bełchatowianin usłyszał już zarzuty. Odpowie za spowodowanie wypadku, w którym pasażerka odniosła obrażenia, kierowanie autem w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązującego dożywotniego zakazu kierowania pojazdem. 32-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, musi się też liczyć z konsekwencjami finansowymi. 25 lutego sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy.

Kierowco, piłeś alkohol, nie prowadź samochodu! Nietrzeźwi kierowcy to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Apelujemy o rozsądek!

(KWP w Łodzi / kp)