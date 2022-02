Areszt dla agresora za czynną napaść na policjanta Data publikacji 25.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Zelowa zatrzymali agresywnego 41-latka, który odpowie za czynną napaść na policjanta, znieważenie funkcjonariuszy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz groźby karalne pozbawienia ich życia. Mieszkańcowi gminy Zelów grozi teraz do 10 lat więzienia. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował podejrzanego. Najbliższy czas agresor spędzi za kratami.

W środę, 23 lutego 2022 roku, policjanci z Zelowa realizowali sądowy nakaz doprowadzenia seniorki do Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Warunki w jakich przebywała zdecydowanie były nieodpowiednie. Około godziny 10.00 mundurowi pojawili się pod wskazanym adresem, jednak brama posesji była zamknięta. Z budynku dochodziły odgłosy świadczące o tym, że domownicy są wewnątrz. Policjanci głośno komunikowali powód swojej wizyty jednak bez efektu. Kiedy skrzydło bramy na posesję zostało zdjęte przez strażaków, policjanci weszli na teren posesji. Stojąc przy drzwiach ponownie podali powód swojej wizyty. Będący wewnątrz budynku mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi, natomiast zaczął grozić mundurowym pozbawieniem ich życia i wyzywał mundurowych obelżywymi słowami. W takiej sytuacji funkcjonariusze podjęli decyzję o sforsowaniu drzwi i siłowym wejściu do pomieszczenia.

W czasie otwierania zamka drzwi prowadzących do przedsionka, 41-latek wyszedł do policjantów z drewnianym kołkiem, po czym zabarykadował się w kolejnym pomieszczeniu. Po siłowym pokonaniu drzwi policjanci wielokrotnie wzywali podejrzewanego do odrzucenia trzymanego w ręku przedmiotu. Jednak napastnik stawał się coraz bardziej agresywny. W pewnym momencie odrzucił kołek, chwycił stojące w domu widły i kierując ich ostrze w stronę policjantów zamachnął się na jednego z nich. Funkcjonariusz musiał odskoczyć, aby uniknąć ugodzenia. Agresor natychmiast został obezwładniony paralizatorem.

Podejrzewany szybko trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza policji, jest po przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia. Odpowie też za groźby karalne oraz za znieważenie funkcjonariuszy policji w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. 25 lutego sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

(KWP w Łodzi / sc)