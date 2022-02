Legniccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił dwie osoby na przejściu dla pieszych i nie udzielając pomocy odjechał Data publikacji 25.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierujący pojazdem marki Nissan dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa dwóm osobom przechodzącym przez przejście, potrącając je. Następnie nie udzielił pomocy osobom poszkodowanym i oddalił się z miejsca zdarzenia. Podejrzany odpowie teraz przed sądem. Może mu grozić kara nawet do 4,5 roku pobawienia wolności.

W miniony wtorek w godzinach wieczornych na ul. Powstańców Śląskich w Legnicy doszło do wypadku drogowego. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Nissan, nie ustąpił pierwszeństwa dwóm osobom pieszym, znajdującym się na oznakowanym przejściu dla pieszych i potrącił je. Kierujący nie udzielił pomocy osobom poszkodowanym i oddalił się z miejsca zdarzenia. Obie osoby zostały zabrane przez Pogotowie Ratunkowe do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Legnicy.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Legnicy w wyniku pracy operacyjnej wytypowali, a następnie zatrzymali sprawcę wypadku drogowego. Okazał się nim 52-letni mieszkaniec Legnicy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Za spowodowanie wypadku drogowego, gdzie osoba pokrzywdzona ma obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej dni 7 i nieudzielenie pomocy osobom poszkodowanym grozi kara do 4,5 roku pozbawienia wolności.

Policjanci apelują do kierowców o dostosowanie prędkości do obowiązujących znaków drogowych i zachowanie szczególnej ostrożności w momencie zbliżania się do przejść dla pieszych.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KMP w Legnicy

sierż. szt. Anna Tersa