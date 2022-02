Zatrzymana pielęgniarka w związku z wystawianiem fałszywych certyfikatów covidowych Data publikacji 25.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą i korupcję zatrzymali 54-letnią pielęgniarkę, która organizowała osobom, które nie chciały się zaszczepić, certyfikaty covidowe, wprowadzając w błąd lekarza, który wystawiał taki dokument. W czwartek kobiecie przedstawiono zarzuty za wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy. Prokurator objął kobietę dozorem policyjnym, zastosował wobec niej poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zawiesił ją w prawach wykonywania zawodu pielęgniarki. Podejrzanej grozi do 3 lat więzienia.

We wtorek po południu gdańscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą i korupcję z komendy miejskiej w jednym z punktów szczepień zatrzymali 54-letnią pielęgniarkę, która organizowała osobom, które nie chciały się zaszczepić, certyfikaty covidowe. Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta, pracując jako pielęgniarka, posługując się danymi rożnych osób niebędącymi na szczepieniu lub pozorując wykonanie szczepienia, wprowadzała w błąd lekarza, który wystawiał certyfikat covidowy takim osobom.

Na miejscu w pojemniku na odpady policjanci zabezpieczyli kilka strzykawek wypełnionych szczepionką, które kobieta prawdopodobnie użyła, pozorując wykonanie szczepienia.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie podejrzanej i zabezpieczyli znaczną kwotę pieniędzy. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci ustalają wszystkie jej okoliczności, w tym docierają do osób, które zdobywały fałszywe poświadczenie zaszczepienia się. Dodatkowe zarzuty karne grożą wszystkim osobom, które posługiwały się takim certyfikatem.

W czwartek zatrzymana usłyszała zarzuty wyłudzenia podstępem poświadczenia nieprawdy. Prokurator zastosował wobec 54-latki poręczenie majątkowe, objął ją dozorem policyjnym, zastosował wobec niej zakaz opuszczania kraju oraz zawiesił ją w prawach wykonywania zawodu pielęgniarki.

Za przestępstwo wyłudzenia podstępem poświadczenia nieprawdy grozi do 3 lat pozbawienia wolności.