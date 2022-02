Jedno kliknięcie w link i... wyczyszczone konto. Wałbrzyszanin stracił ponad 70 tysięcy złotych Data publikacji 27.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że nie wolno reagować na żadne prośby o zalogowanie się do konta bankowego, podanie numeru telefonu, hasła jednorazowego lub jakiegokolwiek identyfikatora do banku, wiadomo od dawna. Wciąż natomiast brakuje niektórym czujności w sytuacjach, w których złodziej pojawia się pozornie z dala od naszego konta bankowego. 76-letni wałbrzyszanin padł ofiarą takiego oszustwa internetowego. Mężczyzna otworzył link, który kusił szybkim i łatwym zarobkiem, niestety zamiast zysku - z jego konta zniknęło ponad 70 tys. złotych.

Wałbrzyscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa, którego ofiarą padł 76-letni mieszkaniec miasta. Pokrzywdzony mężczyzna poinformował policjantów, że kilka dni temu otworzył link zamieszczony na stronie internetowej dotyczący możliwości szybkiego zarobku. Warunkiem było wpłacenie kwoty w wysokości 900 zł . Pieniądze te miały następnie same „pracować na siebie”.

Wpłacając blisko tysiąc złotych i wypełniając załączony do informacji formularz kontaktowy, 76-latek „przekazał” swoje podstawowe dane, adres e-mail i nr telefonu. Już po kilku dniach z mężczyzną skontaktował się telefonicznie konsultant, podająca się za przedstawiciela firmy. Rozmówca przedstawił 76-latkowi wizję szybkiego i łatwego zarobku. Przesłał seniorowi link, dzięki któremu - po jego otwarciu przez pokrzywdzonego - uzyskał dostęp do jego komputera. Następnie wykonując polecenia "konsultanta" mężczyzna zalogował się na stronę internetową swego banku. To wystarczyło aby oszust „wyczyścił” konto mieszkańcowi Wałbrzycha z ponad 70 tysięcy złotych.

Apelujemy o szczególną ostrożność w kontaktach telefonicznych z osobami proponującymi świadczenie usług finansowych. Bezwzględnie należy zweryfikować tożsamość dzwoniącej osoby. Nie należy również ulegać namowom rozmówcy o zainstalowanie na swoim telefonie, tablecie lub komputerze programu czy aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia. Przekazując też swoje dane, umożliwiamy dostęp do kont bankowych oraz możliwość wykonywania na nich operacji finansowych.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka