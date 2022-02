Policjanci dbają o bezpieczeństwo osób, które w Polsce szukają schronienia Data publikacji 27.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od kilku dni, do Polski docierają osoby, które uciekają przed wojną. W naszym kraju szukają schronienia. Wszystkie osoby przybywające z terytorium Ukrainy mogą liczyć na pomoc polskich władz, służb i instytucji, ale też zwykłych obywateli. Przy czterech przejściach granicznych w Budomierzu, Korczowej, Medyce i Krościenku oraz na dworcu kolejowym w Przemyślu zorganizowano punkty recepcyjne. Policjanci dbają o bezpieczeństwo w rejonie przejść granicznych i punktów recepcyjnych. Zapewniają przejezdność dróg i organizują ruch, by odbywał się sprawnie.

Zadaniem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Ogromny ruch na przejściach wymagał skierowania w ten rejon dodatkowych patroli. Policjanci zabezpieczają przejścia graniczne oraz punkty recepcyjne, służą pomocą i radą. Każdego dnia spotykają się z ogromną tragedią ludzi uciekających przed wojną.

Bardzo wiele samochodów przejeżdża przez granicę, ale też sporo osób oczekuje po polskiej stronie, by odebrać swoich bliskich i dać im schronienie. Policjanci ruchu drogowego organizują ruch tak, by mógł odbywać się płynnie. Zapewniają, aby wszystkie drogi były przejezdne i nie dochodziło do zdarzeń drogowych.

Działania podkarpackich policjantów wspierają funkcjonariusze z kilku innych garnizonów. To ponad 370 policjantów oddziałów prewencji i ruchu drogowego oddelegowanych do służby w powiatach przygranicznych: lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim i bieszczadzkim.