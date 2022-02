Za skradzione pieniądze kupowali złoto i waluty – kolejni członkowie zorganizowanej grupy przestępczej w areszcie Data publikacji 28.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim, zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy włamywali się na konta bankowe, a za skradzione pieniądze kupowali złoto i waluty. Zatrzymani działali w strukturach zorganizowanej grupy przestępczej. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Poznaniu zajęli się sprawą we wrześniu 2021 roku, po informacji przekazanej przez oskarżycieli z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, którzy badali kolejny wątek w śledztwie prowadzonym od 2019 roku. Prowadząc śledztwo przeciwko zidentyfikowanym członkom zorganizowanej grupy przestępczej, prokurator zlecił policjantom z Poznania, ustalenie kolejnych uczestników przestępczego procederu. Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynikało, że oszuści podczas kilkumiesięcznej działalności mogli wzbogacić się nawet o kilka milionów złotych.

Sposób działania sprawców był kilkuetapowy i został tak opracowany, aby podejrzenia organów ścigania kierować na samych pokrzywdzonych. Na swoje ofiary przestępcy wybierali osoby zamożne. Najczęściej byli to przedsiębiorcy mający na swoich koncie spore sumy pieniędzy. Podejrzani uzyskiwali dokładne dane personalne ofiar, jednak najważniejszą dla nich informacją było ustalenie dostawcy usługi telefonii komórkowej. Następnie wyrabiali dowody osobiste ze swoim zdjęciem na nazwiska pokrzywdzonych i z tak przygotowaną legendą zgłaszali się do salonu operatora z prośbą o wyrobienie duplikatu karty SIM.

Z duplikatem karty SIM w ręce już tylko krok dzielił ich do uzyskania dostępu do bankowości internetowej i haseł autoryzacyjnych. Mając dostęp do pieniędzy na rachunku przestępcy, kontaktowali się z punkami sprzedającymi walutę oraz złoto inwestycyjne, gdzie zamawiali sztabki tego kruszcu dużej wartości. Po krótkim czasie płacili za złoto przelewem z kont ofiar i w umówionym czasie odbierali je, wykorzystując do tego wcześniej podrobione dokumenty. Wszystko musiało odbyć się w zaledwie kilka godzin. Zanim ofiara zorientowała się, dlaczego karta SIM w jej telefonie jest nieaktywna, a z konta zniknęły pieniądze.

Sprawcy bardzo starannie zacierali ślady swojej działalności, szczegółowo planując każdy ruch, jednak dla policjantów z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Poznaniu ich zatrzymanie było tylko kwestią czasu. W październiku ubiegłego roku na terenie Mazowsza funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 46 i 33 lat. Obydwaj w przeszłości byli wielokrotnie notowani za przestępstwa przeciwko mieniu.

Po przedstawieniu zarzutów przez prokuratora podejrzani decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Mężczyźni odpowiedzą m.in. za włamania na konta bankowe, oszustwa internetowe, fałszerstwa dokumentów oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że obydwaj mężczyźni znajdują się w ścisłym kierownictwie tej grupy. Sprawcy dopuścili się wymienionych przestępstw w stosunku do mienia znacznej wartości. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim cały czas jest w toku. 24 stycznia br. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił argumentację prokuratora i przedłużył podejrzanym areszt do 24 maja 2022.

Śledczy planują w tej sprawie kolejne zatrzymania.

(KWP w Poznaniu / kp)