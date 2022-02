Policyjne wsparcie i pomoc na granicy polsko-ukraińskiej Data publikacji 28.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Chronić i pomagać to rola policjantów. Nie może być inaczej, gdy mowa o osobach, które ratując się przed skutkami wojny, przekraczają polską granicę. Tu mogą liczyć na pomoc.

Policjanci wydziału ruchu drogowego inowrocławskiej policji od kilku dni pełnią służbę na granicy polsko-ukraińskiej w miejscowości Zosin. Wiele osób również na tym przejściu, uciekając przed wojną, przekracza granicę, by szukać bezpiecznego schronienia.

Inowrocławscy policjanci realizują na granicy zadania polegające na: kierowaniu ruchem pojazdów wjeżdżających na teren kraju, dbają o bezpieczeństwo i porządek, pomagają osobom objętym ewakuacją i osobom poszkodowanym. Pilotują także autobusy przewożące obywateli Ukrainy do miejsc wyznaczonych na terenie Polski, gdzie osoby te otrzymują opiekę.

To bardzo ważne, by uciekający przed wojną, a są to najczęściej kobiety i dzieci, otrzymali szybką pomoc i mogli poczuć się w naszym kraju bezpiecznie.

(KWP w Bydgoszczy / sc)