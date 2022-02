Z wyłudzonymi pieniędzmi próbował uciec do Warszawy Data publikacji 28.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na trzy miesiące do aresztu trafił 31-latek podejrzany o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Mieszkaniec województwa mazowieckiego wyłudził od bielszczanina 45 tysięcy złotych. Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych dwie godziny później na drodze S8, kiedy taksówką jechał do Warszawy. Zatrzymanie podejrzanego i odzyskanie pieniędzy możliwe było dzięki błyskawicznym ustaleniom bielskich policjantów oraz ich współpracy z mundurowymi z Wyszkowa. Teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

We wtorek 22 lutego br., do bielskich policjantów przyszedł 78-letni mieszkaniec miasta i powiedział, że prawdopodobnie został oszukany. Z relacji zgłaszającego wynikało, że około południa, na jego telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Aby uwiarygodnić swoją tożsamość, polecił wybrać seniorowi numer 997, nie rozłączając się i sprawdzić jego dane. Następnie poinformował go, że policjanci prowadzą akcję przeciwko oszustom i jego pieniądze na koncie są zagrożone. Oszust przekonał 78-latka, że jego oszczędności będą bezpieczne tylko u policjantów. Bielszczanin uwierzył w tę historię i zgodził się przekazać funkcjonariuszom pieniądze. Dodał, że teraz spotka się z nim inny policjant, który przekaże kolejne instrukcje oraz telefon komórkowy do kontaktu z nimi. Tak też się stało. Postępując zgodnie z poleceniami oszustów, senior wypłacił z konta 45 tysięcy złotych i przekazał rzekomemu policjantowi, który dał mu telefon. Bielszczanin przekonany był, że w ten sposób chroni swoje oszczędności, a jednocześnie pomaga funkcjonariuszom zatrzymać przestępców. Niestety, kiedy chwilę później 78-latek przyszedł do komendy Policji, dowiedział się, że padł ofiarą oszustów.

Bielscy policjanci błyskawicznie ustalili okoliczności oszustwa i podjęli czynności, aby zatrzymać sprawcę i odzyskać pieniądze bielszczanina. Pomocny w tym okazał się osiedlowy monitoring. Mundurowi ustalili, że mężczyzna, który odebrał pieniądze od pokrzywdzonego, odjechał taksówką w kierunku Warszawy. Dzięki współpracy z mazowieckimi kolegami, już niespełna dwie godziny później, podejrzany był w rękach policjantów. Auto, którym jechał, zauważyli na drodze S8 funkcjonariusze z wyszkowskiej drogówki. Przy 31-letnim mieszkańcu Warszawy znaleźli również wyłudzone od bielszczanina pieniądze. Część z nich 31-latek zdążył ukryć pod siedzeniami auta, a część miał przy sobie. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 7.83 MB)