Okradał firmę, w której pracował, teraz odpowie przed sądem Data publikacji 28.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z II Komisariatu Policji w Łodzi zatrzymali mężczyznę, który ukradł palety ze szpulami z nawiniętym drutem miedzianym warte blisko 80 tys. zł. Skradziony towar przechowywał w garażu. W ujawnionym procederze uczestniczył również szwagier podejrzanego. 30-latkowi za kradzież grozi nawet 5 lat więzienia.

22 lutego 2022 roku do II Komisariatu Policji zgłosił się pracownik jednej z firm przy ul. Świętej Teresy w Łodzi, który złożył zawiadomienie o kradzieży szpul z drutem miedzianym, których wartość sięgała blisko 80 tyssięcy złotych. Pierwsza kradzież miała miejsce 10 lutego 2022 roku na terenie firmy następne w kolejnych dniach. Jak się okazało, jeden z pracowników magazynu poprosił swojego przełożonego o wyrażenie zgody na zabranie firmowego styropianu na prywatną budowę. Kiedy zyskał aprobatę umówili się, aby 10 lutego br. podjechał busem i zabrał ładunek. 30-latek wraz ze swoim szwagrem przyjechali w umówiony dzień i załadowali palety do busa. Jak się okazało, oprócz styropianu, na który miał zgodę zabrał też podstępem szpule miedzi. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Zniknięcie miedzi wydało się podejrzane policjantom oraz właścicielowi firmy. Po przeanalizowaniu zapisu kamer z kilku dniu i zebraniu materiału dowodowego 24 lutego 2022 roku mundurowi zatrzymani podejrzanego. 30-latek przyznał się do winy, swoje zachowanie tłumaczył potrzebą pieniędzy. Powiedział gdzie znajduje się skradziony towar. Policjanci wraz z mężczyzną pojechali do wskazanego przez niego garażu. Po wejściu do jego wnętrza mundurowi odnaleźli palety z pionowo poustawianym styropianem. Szybko zorientowali się, że wśród niego ukryte zostały szpule z miedzią. Podejrzany dodał, że nie wtajemniczał szwagra w swój przestępczy proceder poprosił go jedynie o przewiezienie styropianu z firmy na teren budowy.

Śledczy z II Komisariatu Policji przedstawili mężczyźnie zarzuty kradzieży za co grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)