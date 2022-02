Kolejny strzelec zatrzymany przez wrocławskich policjantów

To już kolejny zatrzymany nieletni z szajki, która dla zabawy strzelała do okien budynków na wrocławskim Ołbinie. Nastoletnich sprawców rozpracowali funkcjonariusze z Ogniwa do spraw Nieletnich tamtejszego komisariatu. W ubiegłym tygodniu w ich ręce wpadli dwaj nastolatkowie, przy których zabezpieczyli broń pneumatyczną. Okazało się, że ich kompanem w trakcie niektórych nieodpowiedzialnych zabaw był 14-latek. Policjanci podczas jego zatrzymania zabezpieczyli kolejną wiatrówkę na sprężone powietrze wraz z nabojami CO2.