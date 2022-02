Prawie 100 kg krajanki tytoniowej i papierosy bez polskich znaków akcyzy nie trafią na czarny rynek. To wynik realizacji funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Data publikacji 28.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej we Wrocławiu przed weekendem zatrzymali 64-latka odpowiedzialnego za uszczuplenie Skarbu Państwa za akcyzę VAT o kwotę blisko 300 tysięcy złotych. Mężczyzna posiadał w swoim aucie i mieszkaniu prawie 100 kg krajanki tytoniowej oraz papierosy. Usłyszał już zarzuty w tej sprawie.

W piątek policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, realizując czynności operacyjne, zatrzymali 64-latka, u którego w samochodzie i mieszkaniu zabezpieczono nielegalny towar. Zaskoczony wizytą mundurowych mężczyzna posiadał m. in. blisko 100 kg krajanki tytoniowej, ponad 172 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, wagę do ważenia krajanki oraz pieniądze w gotówce.

Skrupulatna praca operacyjna wrocławskich policjantów spowodowała, że mężczyźnie udowodniono uszczuplenie Skarbu Państwa za akcyzę VAT na kwotę blisko 300 tysięcy złotych. Zatrzymany usłyszał już w tej sprawie zarzuty. Grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

KWP we Wrocławiu

Opis filmu: film ze zdjęć z realizacji ujawnienia nielegalnej krajanki tytoniowej i papierosów bez polskich znaków akcyzy - 14 klatek Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.94 MB)