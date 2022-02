Policja ostrzega przed cyberprzestępcami Data publikacji 28.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend na jednej z grup portalu Facebook „Ogłoszenia Powiat Nowodworski” ukazał się przejmujący wpis o rzekomym zgwałceniu dziewczynki zawierający podejrzany link. Ostrzegamy przed wchodzeniem w linki niewiadomego pochodzenia, ponieważ możemy stracić wszystkie wrażliwe dane oraz wszystkie oszczędności!

Screen informacji - fakenewsa z Facebooka

Mimo częstych komunikatów udostępnianych przez policjantów o cyberprzestępstwach i ich nowych metodach, które co jakiś czas się zmieniają, nadal możemy zauważyć nieostrożność społeczeństwa w poruszaniu się po sieci. W weekend na portalu Facebook „Ogłoszenia Powiat Nowodworski” pojawił się, przejmujący wpis:

„Dziewczynka wracała z zakupów w sklepie „ABC” jak udało mi się ustalić znajduje się on przy ulicy Warszawskiej 23B. Zauważyła, że dłuższą chwilę idzie za nią mężczyzna w kapturze, który nagle przyśpieszył kroku. Zestresowana dziewczynka zatrzymała się i wtedy stała się tragedia. Poinformujcie swoich znajomych i rodziny, aby uważali na siebie dopóki policja nie poda do wiadomości publicznej, że zatrzymali mężczyznę. Przesyłajcie post dalej.”

Nowodworscy policjanci nie otrzymali w ostatnim czasie żadnego zgłoszenia o zgwałceniu jakiegokolwiek dziecka. Na pierwszy rzut oka widać, że konto z którego, został udostępniony link, jest fikcyjne oraz strona na której, rzekomo są umieszczone informacje, o całym zdarzeniu jest również podejrzana. Niestety wiele osób pod wpływem dramatycznie brzmiącego apelu, udostępniło link z nieprawdziwą informacją. Wchodząc w podejrzane linki, możemy paść ofiarą cyberprzestępców, których celem jest zdobycie danych do naszych kont i haseł. Informacje te mogą posłużyć do wyłudzenia danych osobowych i przejęcia konta, a następnie oszustwa między innymi metodą na BLIK-a.

Najpopularniejsze rodzaje cyberprzestępstw

• Phishing – metoda oszustwa, w której celem cyberprzestępcy jest uzyskanie ważnych danych, np. dane logowania, numer karty kredytowej, numer pesel. W tym celu przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję, np. banki, firmy kurierskie w celu wyłudzenia poufnych informacji. Za pomocą przygotowanych wiadomości próbuje nakłonić daną osobę, aby kliknęła w umieszczony w wiadomości link. Przeważnie prowadzi on do strony internetowej stworzonej przez oszustów. Jest bardzo podobna do autentycznej witryny firmy czy instytucji, od której rzekomo pochodzi wiadomość. Za pomocą takiej strony, cyberprzestępcy uzyskują wszelkie informacje, które sami udostępniamy, logując się np., na stronę swojego banku.

• Hacking – to włamania, poprzez pokonywanie zabezpieczeń, umożliwiające zdalny, nielegalny dostęp do czyjegoś komputera. Hakerzy bardzo łatwo mogą się dostać do naszego komputera z dostępem do internetu, ale również bez dostępu do internetu. Wchodząc, do systemu innego użytkownika należy zlokalizować jego słabe punkty. Słabymi punktami naszych komputerów są przede wszystkim zabezpieczenia, które umożliwiają dostęp do naszych danych, a dotyczy to systemu oprogramowania i jego legalności, zastosowanych zabezpieczeń i ich aktualności, a także stron, na które się logujemy.

• Malware – to uciążliwy lub złośliwy typ oprogramowania, który ma na celu potajemnie skraść dane, zniszczyć pliki, a nawet zablokować dostęp do urządzenia. Rodzaje złośliwego oprogramowanie obejmują oprogramowanie szpiegujące (spyware), adware, phishing, wirusy, trojany, rootkity, zagrożenia typu ransomware oraz porywaczy przeglądarki.

• Cyberstalking – inaczej to cyberprzemoc dokonywana przez stalkera, czyli nękanie drugiej osoby przez internet, poprzez wysyłanie niechcianych wiadomości np., przez media społecznościowe, komunikatory, poczta elektroniczna.

Jeżeli wydaje nam się, że dana strona jest nieprawdziwa i podejrzana, nie klikajmy w nią, pod żadnym pozorem, nie udostępniajmy tego dalej innym osobom!

(KWP w Gdańsku / mw)