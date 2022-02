Z policyjnym pilotażem w porę dotarli do szpitala Data publikacji 28.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Inowrocławski dyżurny, gdy tylko otrzymał zgłoszenie o małym dziecku, które wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, skierował patrol, by ten pomógł w dotarciu do szpitala. Nie było czasu do stracenia. Dziewczynka w porę trafiła pod opiekę medyków.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (25.02.22) około 14.00, kiedy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu kom. Krzysztof Fabiański otrzymał zgłoszenie, że od strony Gniewkowa do Inowrocławia bardzo szybko jedzie samochód marki Opel, a w nim dwuletnie dziecko wymagające pomocy. Z informacji przekazanej przez rodziców wynikało, że córka wypiła płyn, który mógł okazać się groźny dla jej zdrowia.

Na ul. Toruńskiej policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego sierżant sztabowy Tomasz Dąbrowski i sierżant Łukasz Piaskowski przejęli pojazd i na sygnałach dźwiękowych oraz świetlnych, najkrótszą drogą, pilotowali do szpitala. Na miejscu dzieckiem zajęły się natychmiast służby medyczne. Wszystko wskazuje na to, że maleństwo trafiło do szpitala na czas i na szczęście nic mu nie zagraża.

(KWP w Bydgoszczy / kp)