Prestiżowe wyróżnienie dla Lotnictwa Policji – Gala pod hasłem Solidarni z Ukrainą

Ogólnopolski plebiscyt lotniczy wyłonił zwycięzców Cumulusów 2021. Już po raz siódmy kapituła wybrała najlepszych lotniczych sportowców, pilotów, grupy pokazowe i fotografów lotniczych, a wśród statuetek specjalnych znalazło się miejsce dla Lotnictwa Policji.

Cumulusy to ogólnopolski plebiscyt lotniczy, organizowany, by uskrzydlać, wspierać i promować sportowców lotniczych, dodawać wiary i nadziei marzycielom, angażować kibiców i pasjonatów lotnictwa, a także integrować całe środowisko lotnicze w Polsce. W 2021 roku rywalizacja sportowa w wielu powietrznych dyscyplinach po raz kolejny udowodniła, że polscy lotnicy często stawali na podium, zdobywając najcenniejsze trofea i medale. Na terenie kraju odbywały się też pokazy lotnicze oraz zawody rangi mistrzostw świata czy pucharu świata jak 64. Puchar Gordona Benneta.

Dla lotnictwa policyjnego rok 2021 również był pełen wyzwań i akcji ratujących ludzkie życie i zdrowie. Kapituła Cumulusów 2021 także zwróciła uwagę na zaangażowanie policyjnych lotników i postanowiła przyznać Cumulusa Specjalnego dla Lotnictwa Policji z okazji jubileuszu 90-lecia oraz nieustanną służbę, pilnowanie porządku publicznego i dbanie o bezpieczeństwo nas wszystkich, a także realizację lotów pod hasłem „Akcja Serce”.

26 lutego br. odbyła się uroczysta gala Cumulusy 2021, gdzie spotkali się najlepsi sportowcy lotniczy, piloci i fotografowie lotniczy. Tegoroczny plebiscyt odbył się pod hasłem Lotnictwo to Wolność, wyrażający również przekaz solidarności z Ukrainą. Na gali Cumulusy 2021 statuetkę i dyplom w imieniu całego Lotnictwa Policji odebrali mł. insp. pil. Marcin Gwizdowski, naczelnik Wydziału Szkolenia Lotniczego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP i kom. pil. Adrian Stefanowski, starszy pilot Wydziału Operacji Lotniczych ZLP GSP KGP. Prawdopodobnie internauci pamiętają tych pilotów jako bohaterów projektu #JestAkcja z policyjnym Black Hawkiem, gdzie dzięki technologii video 360 VR każdy może poczuć się jak pilot policyjny, zobaczyć świat z wysokości kilkuset metrów i poznać wnętrze policyjnego śmigłowca.

Jednym z ważniejszych działań Lotnictwa Policji w minionym roku były loty w ramach "Akcji Serce". Policyjne załogi już 9 razy transportowały najcenniejszy ładunek – serce do przeszczepu. Od pobrania do wszczepienia pobranego serca jest zaledwie 4 h, a liczy się każda minuta. Wykorzystanie statków powietrznych do transportu organu pozwala na znaczne skrócenie tego czasu, natomiast policyjni lotnicy są doskonale przygotowani do szybkich akcji. Precyzja i szybkość działania są także wymagane przy akcjach ratowniczych w górach, dlatego Lotnictwo Policyjne wspiera również ratowników TOPR w akcjach ratunkowych, zawsze, gdy taka pomoc jest potrzebna.

Rok 2021 był dla policyjnego lotnictwa wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Brali oni razem ze strażakami udział w działaniach gaśniczych w Turcji. Była to pierwsza tego typu misja o dużym stopniu ryzyka poza granicami kraju. Przyznanie Cumulusa Specjalnego Lotnictwu Policji jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, lecz także docenieniem służby pilotów i całego personelu lotniczego polskiej Policji przez środowisko lotnicze.

Złotego Cumulusa otrzymała ppor. Ewa Wesołowska, instruktor i skoczek spadochronowy z Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego WP, za osiągnięcia sportowe. W trakcie plebiscytu lotniczego Cumulusy 2021 zrodziła się inicjatywa na licytację lotu balonem, z której fundusze zasilą Fundację Mam Marzenie. Całość uświetnił zespół muzyczny Goście Cover Band.

