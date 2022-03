Policjant w czasie wolnym zatrzymał złodzieja Data publikacji 01.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant ze strzyżowskiej komendy, w czasie wolnym od służby, podjął skuteczną interwencję w jednym ze strzyżowskich sklepów spożywczych. Funkcjonariusz, podczas zakupów, zatrzymał złodziej sklepowego.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 26 lutego 2022 r. po godz. 15.00, gdy policjant zespołu dochodzeniowo-śledczego młodszy aspirant Janusz Włodyka robił zakupy w jednym ze strzyżowskich marketów spożywczych. W pewnej chwili dostrzegł mężczyznę, który schował alkohol w niesionej przez siebie torbie, po czym przekroczył linię kas, nie płacąc za towar. Wówczas funkcjonariusz podszedł do mężczyzny, poinformował, że jest policjantem i zatrzymał go. Następnie przekazał mężczyznę patrolowi Policji ze Strzyżowa.

Sprawcą kradzieży okazał się 34-letni mieszkaniec Strzyżowa, przy którym policjanci zabezpieczyli skradzioną butelkę wódki. Za to wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem. Ponadto nie miał zasłoniętych ust i nosa maseczką, za co też otrzymał mandat.

(KWP w Rzeszowie / sc)