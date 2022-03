Policjanci pomogli dotrzeć do szpitala Data publikacji 01.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci łęczyckiej drogówki pilotowali mężczyznę wiozącego do szpitala żonę. Dzięki natychmiastowym działaniom funkcjonariuszy kobiecie udzielono na czas niezbędnej pomocy medycznej.

28 lutego 2022 roku około godziny 18:30 w miejscowości Stawy policjanci ruchu drogowego łęczyckiej komendy zatrzymali do kontroli kierowcę osobowego suzuki, który przekroczył dozwoloną prędkość. Zdenerwowany mężczyzna poinformował, że wiezie do szpitala żonę z silnym bólem głowy i bardzo wysokim ciśnieniem. Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o pilotowaniu chorej do szpitala. Po ponad 15 kilometrach pilotażu przy użyciu świateł błyskowych oraz sygnałów dźwiękowych kobieta dojechała pod budynek szpitala w Łęczycy. Nie była jednak w stanie opuścić pojazdu o własnych siłach. Policjanci bez chwili wahania pomogli jej wysiąść z samochodu i dostać się pod opiekę specjalistów.

Dzięki opanowaniu i empatii policjanci podjęli dynamiczne działania, pomagając w sytuacji, gdy każda minuta miała ogromne znaczenie.

(KWP w Łodzi / kp)