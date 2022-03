Policjanci zaopiekowali się wyziębionym, przywiązanym do drzwi pieskiem Data publikacji 01.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jastrzębscy mundurowi zaopiekowali się wyziębionym i przestraszonym pieskiem, którego ktoś przywiązał do drzwi budynku, zostawiając na pewną śmierć. Szybkie dotarcie do zwierzęcia było możliwe dzięki reakcji osoby, która o sytuacji powiadomiła policjantów. Stróże prawa wyjaśniają teraz okoliczności sprawy.

Ze zgłoszenia, które otrzymali policjanci, wynikało, że pies został przywiązany do drzwi dawnej rozlewni wody znajdującej się w Parku Zdrojowym. Gdyby nie właściwa reakcja mieszkańca, zwierzę najprawdopodobniej by nie przeżyło. Kiedy mundurowi dotarli na miejsce, pies trząsł się z zimna i był bardzo wystraszony. Gdy już pozwolił się pogłaskać, policjanci wzięli go do radiowozu, by się ogrzał. Wszystko wskazuje na to, że pies spędził cały dzień w takich warunkach. Zwierzę trafiło do schroniska, a stróże prawa wyjaśniają teraz kto i dlaczego zostawił go w takich warunkach.

Jeśli widzisz zwierzę, które potrzebuje pomocy, albo widzisz błąkającego się bezdomnego czworonoga, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Nigdy nie próbuj na siłę łapać obcego psa. Jeśli nasze zachowanie go wystraszy, broniąc się, może nam zrobić krzywdę.

(KWP w Katowicach / kp)