Uciekali z kraju z dzieckiem podłączonym do aparatury podtrzymującej życie. Dzięki policyjnej eskorcie 10-latek trafił do szpitala

Policjanci z tomaszowskiej drogówki pomogli wczoraj ukraińskiej rodzinie, która uciekała ze swojego kraju z dzieckiem podłączonym do aparatury podtrzymującej jego życie. 10-latek wymagał natychmiastowego przewiezienia do szpitala. Dzięki sprawnie zorganizowanej policyjnej eskorcie chłopiec trafił do szpitala w Kielcach.