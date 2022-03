21-letnia obywatelka Łotwy aresztowana za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy Data publikacji 01.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na 2 miesiące do aresztu trafiła 21-letnia obywatelka Łotwy podejrzana o pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy. Kobieta na widok radiowozu łódzkich policjantów zatrzymała bmw, z którego do lasu wybiegły 4 osoby. Okazało się, że byli to obywatele Iraku nielegalnie przebywający na terenie Polski. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.

W sobotę w nocy (26.02.2022) na terenie gminy Nowy Dwór, policjanci z łódzkiej drogówki zauważyli jadące z naprzeciwka bmw na litewskich numerach rejestracyjnych. W tej samej chwili auto się zatrzymało. Z bmw wybiegły 4 osoby, które uciekły do pobliskiego lasu. Jak ustalili policjanci, za kierownicą auta siedziała 21-letnia obywatelka Łotwy. Jej pasażerami byli obywatele Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. Zostali oni zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, a jej auto zostało odholowane na strzeżony parking. Usłyszała zarzut pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wczoraj sąd zdecydował o jej 2-miesięcznym areszcie.

(KWP w Białymstoku / kp)