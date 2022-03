Kolejne oszustwo metodą "na covid". Ofiarą padł 75-letni jaworzanin Data publikacji 01.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj przestępcy podjęli kolejną próbę wyłudzenia pieniędzy metodą „na covid”. W ten sposób został oszukany jeden z mieszkańców naszego miasta. Przestępcy wyłudzili od niego ponad 56 tys. zł. Pomimo nieustannych licznych apeli Policji o zachowanie czujności, seniorzy nadal wypłacają i przekazują pieniądze nieznanym osobom. Seniorze obejrzyj film i nie daj się oszukać.

Ponad 56 tysięcy złotych stracił wczoraj 75-letni mieszkaniec Jawora wskutek oszustwa metodą „na covid”. Dzwoniący na telefon stacjonarny seniora oszust, podający się za znajomego jego kuzynki, poinformował, że jego krewna ma koronawirusa i w bardzo ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Aby ją uratować potrzebne są pieniądze na zakup nierefundowanych leków z USA, których koszt to 6 tysięcy euro.

Oszust polecił seniorowi, by ten nikomu o sprawie nie mówił i do nikogo nie dzwonił, a przede wszystkim nie rozłączał się. Przestępca przyszedł do mieszkania mężczyzny i powiedział, żeby ten podał pieniądze przez szparę w drzwiach, gdyż istnieje ryzyko zarażenia się Covid-19.

Pokrzywdzony uwierzył oszustowi i będąc przekonanym, że w ten sposób pomaga chorej kuzynce zastosował się do poleceń i przekazał sprawcy 6 tysięcy euro. Po chwili przestępca poinformował seniora, że mąż kuzynki też będzie potrzebował tego samego leku i poprosił, czy 75-latek nie przekazałby jeszcze dodatkowych 6 tysięcy euro właśnie na ten cel. Jaworzanin zgodził się i w ten sam sposób przekazał kolejną transzę pieniędzy. W ten sposób 75-letni jaworzanin stracił 12 tysięcy euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę ponad 56 tysięcy złotych.

POLICJANCI APELUJĄ!!!

Metody działania przestępców praktycznie się nie zmieniają. Często oszuści podczas rozmowy telefonicznej, nie każą swojej ofierze rozłączać się. Wydają polecenia, by podczas prowadzonej rozmowy wciskały guziki na klawiaturze. W ten sposób będą przełączeni do innego policjanta, który potwierdzi jego tożsamość i uwiarygodni opisywaną historię. Mimo, że brzmi to irracjonalnie przestępcom udaje się bardzo często osiągnąć swój cel.

Policjanci radzą, aby:

bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania,

informować Policję o każdej próbie oszustwa pod numerami alarmowymi 112 i 997 lub bezpośrednio na numery służby dyżurnej jaworskiej jednostki Policji,

krytycznie podchodzić do każdego telefonu informującego o zdarzeniach i sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej,

konsultować się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy,

zweryfikować zaistniałą sytuację poprzez kontakt z osobą, która się do nas dodzwoniła, a w przypadku braku możliwości nawiązania takiego kontaktu, radzimy porozmawiać z innym bliskim członkiem rodziny,

nie otwierać drzwi osobom nam nieznanym, tym bardziej, jeżeli przebywamy mieszkaniu lub domu samotnie,

nie przekazywać osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych środków pieniężnych i kosztowności,

prosić o wylegitymowanie się osoby podającej się za funkcjonariusza – do czego każdy ma obowiązek – ze stopnia, imienia i nazwiska, miejsca pełnienia służby czy też identyfikatora kadrowego. Podane dane radzimy zapisać, aby następnie skontaktować się z daną instytucją w celu potwierdzenia, czy dana osoba faktycznie pełni w niej służbę.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Film 411-123315__1_.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 411-123315__1_.mp4 (format mp4 - rozmiar 43.9 MB)