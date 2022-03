Kobieta podziękowała dzielnicowemu "...za pomoc i wsparcie mimo przebywania na urlopie..." Data publikacji 01.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem wpłynęło podziękowanie, skierowane do dzielnicowego sierżanta sztabowego Rafała Domańskiego "... za pomoc i wsparcie...mimo przebywania na urlopie". Ich autorką jest mieszkanka gminy Przerośl, która zwróciła się o pomoc do policjantów i "...nigdy nie usłyszała od dzielnicowego, że nie ma czasu...".

Dzielnicowy sierżant sztabowy Rafał Domański otrzymał podziękowanie od mieszkanki swojego rejonu za zaangażowanie. Kobieta zwróciła się do niego o pomoc, gdyż miała problemy z synem. Policjant, pomimo przebywania na urlopie, zaangażował się, by pomóc rodzinie. W liście wdzięczna kobieta napisała, że "coraz rzadziej spotyka się ludzi, którzy są chętni do jakiejkolwiek pomocy...nie każdy...chce angażować się w problemy innych ludzi". Podziękowania od mieszkańców są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania dla ich codziennego trudu.

(KWP w Białymstoku /sc)