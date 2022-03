Doradca ubezpieczeniowy podziękował mikołowskiej policjantce

Szanowny Panie Komendancie,

obydwie sprawy, przeciwko tej samej naszej byłej agentce, prowadziła/prowadzi p.asp. Aleksandra Cichoń. Muszę przyznać, że z powodu błędów naszych pracowników pierwsze zawiadomienie zostało przygotowane w sposób niestaranny. Skutkowało to oczywistym spowolnieniem postępowania i dodatkową pracą zarówno ze strony pani aspirant, jak i moich koleżanek z Gliwic. Nikt nie mógłby mieć pretensji do organów ścigania, gdyby ta sprawa została umorzona. Tylko uporowi pani aspirant, by zgromadzić dowody przestępstw ostatecznie objętych aktem oskarżenia, zawdzięczamy, że sprawa trafiła do sądu. Trzeba jeszcze dodać, że ubezpieczeniowe oszustwa agencyjne to technicznie bardzo trudny temat.

Druga sprawa jest jeszcze u Państwa. Tu uniknęliśmy tak licznych błędów w zawiadomieniu - w zasadzie było ono kompletne. W tej sprawie sam zeznawałem i tu znowu, w wyniku dociekliwości pani aspirant, rozszerzyliśmy pierwotną gamę zarzutów o nowe, do których prowadził materiał zawiadomienia.