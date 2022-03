Sieradzcy policjanci wsparli ukraińskie rodziny Data publikacji 01.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od kilku dni na terenie Ukrainy rozgrywają się dramatyczne wydarzenia. Wielu Ukraińców, głównie kobiet z dziećmi, szuka schronienia w naszym kraju. Sieradzcy policjanci po raz kolejny udowodnili, że pomoc drugiemu człowiekowi to przewodnie motto naszej służby. Dzięki inicjatywie dzielnicowej sierż. szt. Anny Kalisiewicz, funkcjonariusze zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla dwóch ukraińskich rodzin z dziećmi.

Sieradzcy policjanci włączyli się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Natychmiast odpowiedzieli na apel wsparcia kobiet z dziećmi, które uciekając przed wojną znalazły schronienie w naszym kraju. Inicjatorką tej szczytnej akcji była dzielnicowa sierż. szt. Anna Kalisiewicz, która nagłośniła zbiórkę wśród funkcjonariuszy sieradzkiej jednostki. Zebrano odzież, artykuły spożywcze, higieniczne i chemiczne. Dzięki wsparciu wielu osób, środki niezbędne do codziennego funkcjonowania trafiły już do potrzebujących rodzin. W ten sposób dołożyliśmy swoją cegiełkę do tego, aby w tym wyjątkowo trudnym i dramatycznym czasie wesprzeć tych, którzy tej pomocy potrzebują. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebna pomoc. Pomagamy i chronimy.

(KWP w Łodzi / mw)