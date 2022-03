Dyżurny sopockiej komendy uratował życie 18-latkowi Data publikacji 01.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki profesjonalnym działaniom dyżurnego Policji udało się zapobiec tragedii. Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Sopocie po tym, jak dostał informację od sopocianina, że na jednej ze stron do czatowania pewna osoba napisała mu, iż chce popełnić samobójstwo, instruował zgłaszającego, jak ma prowadzić dalszą rozmowę i o co pytać. W ten sposób policjant zdobył informacje, które najpierw pozwoliły mu zawęzić krąg osób, a potem dokładnie ustalić tożsamość niedoszłego samobójcy. Ustalenia pilnie przekazano policjantom z województwa wielkopolskiego, którzy dotarli do 18-latka. Na szczęście pomoc przyszła na czas i 18-latek trafił pod opiekę lekarzy.

26 lutego około godz. 2.00 w nocy z dyżurnym sopockiej komendy skontaktował się 18-latek z Sopotu i przekazał, że na jednej ze stron do czatowania z nieznajomymi pewna osoba napisała mu, iż chce popełnić samobójstwo. Nadkomisarz Piotr Went zaczął instruować zgłaszającego, jak ma dalej prowadzić rozmowę i o co pytać. Dzięki temu policjant zdobył informacje, które najpierw pozwoliły mu zawęzić krąg osób, a potem dokładnie ustalić tożsamość niedoszłego samobójcy.

Zdobyte informacje sopoccy policjanci pilnie przekazali policjantom spod Poznania, którzy dotarli do 18-latka. Na miejsce został też wezwany zespół ratownictwa medycznego. Dzięki profesjonalnej postawie nadkom. Piotra Wenta i 18-letniego mieszkańca Sopotu nie doszło do tragedii. Pomoc przyszła na czas i 18-latek trafił pod opiekę lekarzy specjalistów.

Policjanci przypominają i apelują! Jeżeli spotykasz kogoś i widzisz, że jest smutny, przygnębiony, jego zachowanie jest niepokojące i podejrzewasz, że chce zrobić sobie krzywdę, to zapytaj, jak możesz mu pomóc. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas. Szukaj pomocy również w instytucjach pomocowych.

(KWP w Gdańsku / kp)