Sprawcy kradzieży "na BLIK" aresztowani Data publikacji 01.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Polescy kryminalni zatrzymali dwóch sprawców, którzy po przejęciu dostępu do kont bankowych wypłacali gotówkę z kont oszukanych osób. 22 i 25-latek usłyszeli już zarzuty, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

25 lutego 2022 roku policjanci z IV komisariatu łódzkiej komendy zatrzymali na Polesiu dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa internetowe i kradzieże. Zatrzymanie 22 i 25-latka było konsekwencją wcześniejszych ustaleń oraz ścisłej współpracy ze specjalistycznymi służbami zajmującymi się zwalczaniem cyberprzestępczości. Mundurowi po wejściu do wynajmowanego przez sprawców mieszkania zabezpieczyli kilkanaście telefonów i kilkadziesiąt kart SIM mogących służyć do popełniania przestępstw. Jak ustalono, podejrzani wysyłali do potencjalnych ofiar wiadomości tekstowe wraz z odnośnikami do stron internetowych imitujących witryny banków. W ten sposób starali się pozyskać dane do logowania do rachunków bankowych należących do pokrzywdzonych. Następnie kradli środki znajdujące się na rachunku poprzez ich wypłatę za pomocą usługi BLIK w bankomatach. Z tego przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło utrzymania. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem i oszustw komputerowych, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa jest rozwojowa.

Uwaga!

Policjanci zwracają się z apelem, aby każdorazowo zachować czujność i z dużą dozą ostrożności korzystać z transakcji internetowych. Bezwzględnie należy strzec swoich haseł do kont bankowych, nie wolno również podawać nikomu numeru BLIK.

Pamiętajmy, aby nigdy nie otwierać nieznanych linków i nie podawać numeru swojej karty płatniczej. Zawsze należy też weryfikować otrzymane z banku SMS-y służące do autoryzacji.

(KWP w Łodzi / kp)