Gdy 4-letnia dziewczynka z Ukrainy zadławiła się i nie mogła oddychać, z pomocą przyszli jej policjanci

Dolnośląscy policjanci od miesięcy pełnią służbę w pobliżu wschodniej granicy naszego państwa. Dotychczas swoje działania prowadzili głównie w rejonie województwa podlaskiego, jednak od kilku dni swoje siły skierowali też w okolice granicy polsko-ukraińskiej, gdzie tysiące kobiet z dziećmi przybywa do naszego kraju, uciekając przed zagrożeniem. Jednym z miejsc, gdzie mundurowi z Dolnego Śląska dbają o bezpieczeństwo i porządek jest punkt recepcyjny w Lubyczy Królewskiej. To właśnie tam doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 4-letnia dziewczynka z Ukrainy zadławiła się jedzeniem i nie mogła oddychać. Na szczęście w pobliżu byli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy.