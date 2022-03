Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji Data publikacji 02.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez dwa dni na strzelnicy garnizonowej specjaliści techniki kryminalistycznej mieli możliwość zapoznania się z nowoczesną Mobilną Platformą Kryminalistyczną do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy (MPK).

Zaprojektowana Platforma jest efektem wygrania konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa. Projekt Platformy opracowany został w oparciu o konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. oraz firma Hagmed Sp. z o.o. a przeprowadzone testy potwierdziły gotowość MPK do pracy w środowisku operacyjnym Policji zgodnie z przeznaczeniem.

Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy to nowoczesne podejście do pracy ekspertów i zagadnień z kryminalistyki, które pozwala na realizację szeregu zadań kryminalistycznych w zakresie pobranych materiałów oraz śladów na miejscu zdarzenia masowego. Platforma posiada najnowsze rozwiązania technologiczne wykorzystywane na miejscu katastrof w postaci sześciu miejsc pracy dla specjalistów kryminalistyki w ramach następujących modułów:

Moduł do badań biologicznych pozwalających na uzyskanie profilu DNA sprawcy lub ofiary ataku terrorystycznego;

Moduł do badań daktyloskopijnych pozwalający na ujawnienie śladów daktyloskopijnych;

Moduł do dokumentowania miejsca zdarzenia;

Moduł do rekonstrukcji przebiegu zdarzenia na podstawie danych balistycznych;

Moduł do analizy zabezpieczonego nagrania z monitoringu;

Moduł do analizy zabezpieczonych telefonów komórkowych.

Niewątpliwie przedstawione rozwiązania przyczynią się do podniesienia kwalifikacji nauczycieli policyjnych naszej szkoły, którzy realizują zajęcia na kursach specjalistycznych dla techników kryminalistyki oraz podczas prowadzonych doskonaleń zawodowych z zakresu kryminalistycznego badania miejsca katastrofy/wypadku w ruchu lądowym lub powietrznym.

(SP w Pile/ mw)